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Поразка української збірної на Євро-2020 та реакція на неї. П'ять новин, які ви могли проспати

Поразка української збірної на Євро-2020 та реакція на неї. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

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П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Збірна України розгромно програла національній команді Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і покинула турнір. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії Римі завершилася з рахунком 0:4. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський після програшу української команди подякував за гру національної збірної у Євро-2020. Читати далі –>
  • Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку (0:4) від національної команди Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020. Читати далі –>
  • Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну поразку від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020. За словами 31-річного півзахисника, команда Гарета Саутгейта перемогла заслужено. Читати далі –>
  • Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після завершення виступів на Чемпіонаті Європи-2020 прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім. Читати далі –>

 