Порівняла з Другою світовою війною: Костюк пояснила своє несхвалення участі білоруски в благодійному матчі

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чому була проти того, щоб експерша ракетка світу білоруска Вікторія Азаренко взяла участь у благодійному заході від US Open на підтримку України.

Костюк публічно розкритикувала ідею запрошення Азаренко на благодійний матч від US Open для збирання коштів на допомогу Україні, який відбувся 24 серпня. Після обурення з боку української тенісистки організатори не допустили білоруску до участі в заході.

20-річна українка пояснила, чому категорично засудила участь представниці країни-агресорки у тенісному заході на підтримку України.

"Можливість участі Азаренко у заході перед US Open на підтримку України? Уявіть, що у часи Другої світової німець хоче виступити на заході, де збирають гроші для єврейського народу. Під час війни, а не після 70 років. Не думаю, що євреї це зрозуміли би", - цитує Костюк Tennis.com.

Також Марта зізналася, що раніше спілкувалася з грвцями із РБ та Білорусі, проте тепер вони просто обходять її стороною, не висловлюючись публічно про повномасштабне вторгнення до України.

"У мене були особисті стосунки з кількома російськими та білоруськими тенісистами, але вони тепер не підходять до мене. У деяких тенісисток з країн-окупанток є дуже великі фанатські бази з усіх куточків світу. У такі важкі часи вони мають велику базу шанувальників і не використовують її належним чином. Не поширюють меседж про те, що вони не підтримують вбивства, зґвалтування, геноцид, який відбувається, на кшталт: "Я цього не підтримую і ніколи не буду...", - сказала Костюк.

Нагадаємо, напередодні Костюк відмовилася потиснути руку Азаренко після матчу другого кола US Open.

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