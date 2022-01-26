Порівняли з Мбаппе: "Баварія" повідомила про відхід футболіста, з яким виграла 13 трофеїв

Ніклас Зюле попрощається з мюнхенцями наприкінці сезону.

Захисник "Баварії" Ніклас Зюле залишить мюнхенський клуб після закінчення поточного сезону.

Про це заявив голова правління "Баварії" Олівер Кан. За його словами, мюнхенці зробили 26-річному німцю пропозицію щодо подовження контракту, але футболіст відповів відмовою.

Кан порівняв ситуацію, в якій опинився "Рекордмайстер", з ПСЖ та форвардом парижан Кіліаном Мбаппе. Найдорожчий футболіст світу, як і Зюле, досі не подовжив угоду зі своїм клубом та, ймовірно, вільним агентом залишить французький клуб цього літа

"Звичайно, це неприємно. Перемовини з Нікласом тривали кілька місяців - клуб зробив йому дуже хорошу пропозицію, але інколи буває так, що сторони не досягли згоди. У "Баварії" він став одним із найкращих центральних захисників, демонструючи неймовірну гру впродовж п'яти років.

Думаю, що клуб завжди з повагою ставився до нього. Те, що ми втратимо Зюле безкоштовно, - не дуже добре, але "Баварія" не є єдиним клубом, який опинився в такій ситуації. Згадайте хоча б Кіліана Мбаппе. На ринку таке трапляється.

Все нормально. "Баварія" завжди залишалася на вершині, навіть не витрачаючи великих коштів. Ким ми заміномо Зюле? Є Лукас Ернандес, Упамекано, Павар може зіграти в центрі. Не забувайте про Куассі", - цитує Кана Bayern&Germany.

У поточному сезоні Зюле взяв участь у 25 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначився однією результативною передачею.

За 5 років у "Баварії" захисник виграв з мюнхенським клубом 13 трофеїв, зокрема чотири титули Бундесліги, два - Кубка Німеччини, чотири - Суперкубка країни, по разу перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

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