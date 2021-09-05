Порівняв з Мейвезером: Джошуа відповів скептикам Усика перед битвою з українцем

Порівняв з Мейвезером: Джошуа відповів скептикам Усика перед битвою з українцем

Британський чемпіон з великою повагою висловився про свого наступного суперника.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про майбутній поєдинок з українцем Олександром Усиком.

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За словами британця, не варто недооцінювати Усика через його габарити. Ей Джей порівняв Сашка з легендарним американцем Флойдом Мейвезером, який був чемпіоном світу в шести вагових категоріях.

"Цей хлопець уміє боксувати, він серйозний претендент. Деякі люди вважають, що Усик не створений для надважкої ваги через те, що він виступав на категорію нижче.

Але я не згоден з цим. Якби все так працювало, то в нас би ніколи не було таких хлопців, як Флойд Мейвезер, який шість разів піднімався у вазі і був чемпіоном світу в шести вагових категоріях.

Найголовніше - це навички та розум, концентрація тощо. Усик вже бився з надважковаговиками, він боксував в моїй вазі. Не можна просто думати, що Усик недостатньо великий, адже це ніколи не було головним", - сказав Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу "Тоттенгема".

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

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Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа висловив серйозні побоювання перед боєм з Усиком.

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