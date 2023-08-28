Порівняв з шахраєм-наркоманом: тренер Дюбуа після бою звинуватив Усика у брехні

Дон Чарльз, тренер британського боксера Даніеля Дюбуа, жорстко розкритикував чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика після поразки свого підопічного.

Тренер Дюбуа "наїхав" на Усика через скандальний епізод у п'ятому раунді, коли британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса, а рефері дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Він заявив, що український боксер симулював і порівняв Усика з шахраєм, який вживає наркотики.

"Усик пишається тим, що він релігійна людина. Його завжди можна побачити таким, що хреститься та молиться. Я хочу знати, якому Богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім'я Бога. Якщо він справді релігійна людина, він повинен публічно вийти та сказати правду: "Я обдурив".

Немає жодної різниці між ним і шахраєм з наркотиками. Він збрехав, він знає, що збрехав", – сказав Чарльз в інтерв'ю IFL TV.

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Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Однак після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу.

На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.

Раніше повідомлялося, що Усик дотепно прокоментував скандальний удар Дюбуа нижче пояса.

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