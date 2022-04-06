Порівняв з українськими солдатами: Луческу потужно мотивував гравців "Динамо" перед благодійними матчами

Румунський фахівець наголосив, що його підопічні повинні боротися на полі заради України.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу перед серією благодійних поєдинків на підтримку українського народу, який бореться з російськими окупантами, виголосив мотиваційну промову.

76-річний фахівець звернувся до своїх підопічних під час одного з тренувань, закликавши їх боротися на футбольному полі так, як це роблять українські воїни на полі бою.

"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України та свого народу! Вони (суперники - прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч у Лізі чемпіонів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Уже 12 квітня відбудеться перший благодійний поєдинок киян з польською "Легією". Виручені кошти будуть відправлені для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором. Початок зустрічі - о 21:30 за київським часом. Транслюватиме матч телеканал 2+2.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" боронив Київ від окупантів.

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