Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Порізав лезом та почав душити: канадський рестлер познущався над рефері (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Порізав лезом та почав душити: канадський рестлер познущався над рефері (відео)

twitter.com

Девона Ніколсона звинуватили в нападі на рефері під час шоу.

На гала-вечорі World Class Pro Wrestling минулими вихідними сталася надзвичайна ситуація. Канадський професійний рестлер Девон Ніколсон провів бій з іншим рестлером Карліто, після чого влаштував поєдинок із рефері Ландо Дельторо.

Він завдав чоловікові кілька колотих ран в область голови гострим предметом, рефері знадобилася госпіталізація, повідомляє TMZ.

Відео знущань стало вірусним у Мережі:

Ніколсон зіткнувся зі звинуваченнями у нападі на суддю. У своє виправдання рестлер заявив, що був упевнений у тому, що Дельторо бере участь у постановці.

"Він жодним чином не дав мені зрозуміти, що йому дійсно боляче", - заявив рестлер.

Він також висловив думку, що Дельторо сам завдав собі поранення бритвою, як це роблять професійні рестлери.

Ніколсон – відомий канадський рестлер. Він веде власний YouTube-канал із 305 тисячами передплатників. Раніше він виступав під псевдонімом Ганнібал, тепер Ніколсон у рингу - Кривавий Мисливець.

Читайте також:

У Бразилії мер міста влаштував бій за правилами UFC зі своїм колишнім радником: відео епічної "заруби"

Феєричний нокаут: киргизький боєць ММА ошелешив суперника "вертухою" в голову (відео)

Зганьбився на батьківщині: скандального російського бійця "задушили" в першому раунді (відео)

Наступна публікація