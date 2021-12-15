Порізав лезом та почав душити: канадський рестлер познущався над рефері (відео)

Порізав лезом та почав душити: канадський рестлер познущався над рефері (відео)

Девона Ніколсона звинуватили в нападі на рефері під час шоу.

На гала-вечорі World Class Pro Wrestling минулими вихідними сталася надзвичайна ситуація. Канадський професійний рестлер Девон Ніколсон провів бій з іншим рестлером Карліто, після чого влаштував поєдинок із рефері Ландо Дельторо.

Він завдав чоловікові кілька колотих ран в область голови гострим предметом, рефері знадобилася госпіталізація, повідомляє TMZ.

Відео знущань стало вірусним у Мережі:

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF — The Slop Drop (@TheSlopDrop1) December 12, 2021

Ніколсон зіткнувся зі звинуваченнями у нападі на суддю. У своє виправдання рестлер заявив, що був упевнений у тому, що Дельторо бере участь у постановці.

"Він жодним чином не дав мені зрозуміти, що йому дійсно боляче", - заявив рестлер.

Він також висловив думку, що Дельторо сам завдав собі поранення бритвою, як це роблять професійні рестлери.

Ніколсон – відомий канадський рестлер. Він веде власний YouTube-канал із 305 тисячами передплатників. Раніше він виступав під псевдонімом Ганнібал, тепер Ніколсон у рингу - Кривавий Мисливець.

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