Порожні трибуни та чималий штраф: УЄФА покарав збірну Англії через заворушення у фіналі Євро-2020

Порожні трибуни та чималий штраф: УЄФА покарав збірну Англії через заворушення у фіналі Євро-2020

Футболісти "Трьох левів" мінімум на один матч залишаться без підтримки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарав збірну Англії через поведінку вболівальників під час фінального поєдинку Чемпіонату Європи-2020 проти Італії.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, англійська команда проведе два домашні матчі під егідою УЄФА без уболівальників на трибунах (другий матч - умовно, з випробувальним терміном на два роки).

Окрім того, дисциплінарний орган УЄФА оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 100 тисяч євро за порушення дисципліни під час матчу, вибігання вболівальників на поле, кидання на поле сторонніх предметів і порушення порядку під час виконання національних гімнів.

Зазначимо, що найближчим домашнім матчем для англійської команди стане зустріч відбіркового етапу до Чемпіонату світу-2022 проти Албанії, яка відбудеться 12 листопада.

Фінал Євро-2020 Італія - Англія відбувся 11 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Зустріч завершилася перемогою італійської збірної в серії пенальті (1:1, 3:2 - по пенальті) ;

; Після восьми турів кваліфікації до ЧС-2022 збірна Англії має в своєму активі 20 балів та очолює групу.

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