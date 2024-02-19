Порту – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Дракони" та "каноніри" розіграють путівку до наступного раунду Ліги чемпіонів.

У середу, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між "Порту" та "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.

"Дракони" та "каноніри" зіграють на стадіоні "Драгау" в місті Порту. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

"Порту" фінішував на другому місці у своїй групі Ліги чемпіонів. Португальський клуб обійшов "Шахтар" та "Антверпен", але залишився позаду "Барселони".

"Арсенал" виграв свій квартет Ліги чемпіонів, випередивши ПСВ, "Ланс" і "Севілью".

В АПЛ команда Мікеля Артети наразі посідає друге місце, відстаючи від лідера "Ліверпуля" на два очки.

"Порту" йде третім у чемпіонаті Португалії, поступаючись 7 балами лідеру "Бенфіці" українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Зазначимо, що Зінченко не візьме участь у матчі з "Порту", оскільки продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза.

Де дивитися матч Порту – Арсенал

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Порту" та "Арсеналом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Порту – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають лондонський клуб. На перемогу "Арсенала" пропонують поставити з коефіцієнтом 1,73. Нічия – 3,75. Виграш "драконів" стане сенсацією – 5,40.

Аналогічно вище оцінюються шанси "канонірів" у двоматчевій дуелі. На вихід підопічних Артети до чвертьфіналу Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. На прохід "Порту" до наступного раунду – 5,50.

Додамо, що матч-відповідь між "Арсеналом" та "Порту" відбудеться 12 березня в Лондоні.

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