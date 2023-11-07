"Порту" обіграв "Антверпен" і відірвався від "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів (відео)

"Дракони" зрівнялися за очками з "Барселоною", яка очолює квартет H.

"Порту" здобув перемогу над "Антверпеном" у домашньому матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Драгау" завершився з рахунком 2:0 .

Португальський клуб вийшов вперед у першому таймі. На 32-й хвилині пенальті реалізував бразилець Еванілсон.

Остаточний рахунок поєдинку на 90+1-й хвилині встановив Пепе, замкнувши подачу ударом головою.

Варто зазначити, що майже весь другий тайм бельгійська команда провела в меншості – на 50-й хвилині пряму червону картку заробив Юрген Еккеленкамп.

Огляд матчу

В іншому матчі 4-го туру групи H донецький "Шахтар" сенсаційно переміг каталонську "Барселону" (1:0).

За підсумками чотирьох турів "Барселона" (9 очок) очолює групу H, випереджаючи "Порту" (9 балів) за додатковими показниками. "Шахтар" (6 пунктів) посідає третю позицію. "Антверпен" (0) йде останнім.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 28 листопада, "Шахтар" у німецькому Гамбурзі прийме "Антверпен", а "Барселона" вдома зустрінеться з "Порту".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

Шахтар – Барселона – 1:0: онлайн-трансляція та огляд матчу Ліги чемпіонів (відео)

Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

"Шахтар" розгромно поступився "Барселоні" в Юнацькій лізі УЄФА