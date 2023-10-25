"Порту" оформив видовищний камбек і розгромив "Антверпен" у групі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Порту" на виїзді обіграв "Антверпен" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 1:4 .

Бельгійський клуб виграв перший тайм завдяки голу Альхассана Юсуфа на 37-й хвилині.

Проте у другому таймі португальський колектив здійснив яскравий камбек, чотири рази вразивши ворота господарі поля. Хет-трик оформив Еванілсон, забивши на 46-й, 69-й і 84-й хвилинах. Ще одним м'ячем на 54-й хвилині відзначився Стівен Еустакіо.

В іншому матчі третього туру групи H донецький "Шахтар" в Іспанії мінімально програв "Барселоні". Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди Хаві Ернандеса.

Таким чином, за підсумками трьох турів "Барселона" з 9 очками очолює групу H. На другій позиції – "Порту" (6), третій – "Шахтар" (3), останній – "Антверпен" (0).

У четвертому турі групової стадії ЛЧ, 7 листопада, "Шахтар" у німецькому Гамбурзі зіграє номінально домашній поєдинок з "Барселоною", а "Порту" та "Антверпен" проведуть очну зустріч у Португалії.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

Беллінгем знову забив: "Реал" виграв третій матч поспіль на груповій стадії Ліги чемпіонів (відео)

"Бенфіка" з Трубіним зазнала третьої поспіль поразки у групі Ліги чемпіонів

"Арсенал" без Зінченка переміг "Севілью" та очолив групу в Лізі чемпіонів (відео)