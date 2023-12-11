Порту – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Перемога в цьому поєдинку дозволить "гірникам" вийти до плейоф Ліги чемпіонів.

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" зіграє проти португальського "Порту" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед останнім туром "Шахтар" з 9 очками посідає третє місце в групі H. "Порту" також має у своєму активі 9 балів, але йде на другій позиції, оскільки випереджає "гірників" за додатковими показниками.

Тож в очному поєдинку донеччанам потрібно перемагати "драконів", аби пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Якщо підопічні Маріно Пушича не впораються з цим завданням, то навесні зіграють у плейоф Ліги Європи.

Додамо, що в матчі першого туру поточного розіграшу Ліги чемпіонів, який відбувся на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3.

В іншому матчі шостого туру цього квартету "Барселона" (12 очок), яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до бельгійського "Антверпена" (0 залікових пунктів), який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.

Де дивитися матч Порту – Шахтар

На території України поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Порту" та "Шахтарем" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Порту – Шахтар

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають португальський клуб. Перемога "драконів" оцінюється коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,80. Виграш "Шахтаря" стане гучною сенсацією – 7,00.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів виходять по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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