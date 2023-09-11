Португалія без Роналду феєрично познущалася з Люксембургу в матчі відбору на Євро-2024

Збірна Португалії рознесла команду Люксембургу в матчі 6-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 9:0 .

У першому таймі португальці чотири рази забили у ворота гостей. Дублі оформили Гонсалу Рамуш та Гонсало Інасіу.

Після перерви підопічні Роберто Мартінеса продовжили куражитися та відвантажили супернику ще п'ять м'ячів. Дублем відзначився Діогу Жота, ще по голу занесли до свого активу Рікарду Орта, Бруну Фернандеш і Жоау Феліш.

Зазначимо, що легендарний нападник португальської збірної Кріштіану Роналду не потрапив до заявки на гру через перебір жовтих карток.

Для португальців це шоста поспіль перемога у кваліфікації на континентальну першість. Із 18 очками Португалія очолює групу J, випереджаючи Словаччину (13), Люксембург (10), Боснію і Герцеговину (6), Ісландію (6) та Ліхтенштейн (0).

Поєдинки 7-го туру відбудуться 13 жовтня: Португалія – Словаччина, Ісландія – Люксембург, Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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