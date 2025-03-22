Португалія – Данія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна Португалії прийме національну команду Данії в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У першій грі між командами, яка відбулася 20 березня у Копенгагені, данці перемогли португальців з рахунком 1:0.

Де дивитися матч Португалія – Данія

В Україні матч Португалія – Данія в прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Португалія – Данія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають португальську збірну. На перемогу Кріштіану Роналду і Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,59. Нічия – 4,20. Виграш данців – 5,80.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають незначну перевагу Португалії, на вихід якої до півфіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1,82. Прохід Данії до наступної стадії – 2,04.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Італія – Німеччина.

Читайте також: