Португалія - Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 19 червня

Цього дня уболівальники зможуть побачити три поєдинки.

У суботу, 19 червня , 2-й тур групового етапу фінальної частини Євро-2020 завершується трьома матчами, серед яких супербитва Португалія - Німеччина.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня та розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Угорщина - Франція (16:00)

У першому поєдинку ігрового дня угорці на "Пушкаш Арені" в Будапешті прийматимуть чинних чемпіонів світу французів. У прямому ефірі поєдинок групи F транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Угорщина - Франція

Очевидним фаворитом зустрічі є "триколірні", на чию перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.32. Нічия - 5.30. Сенсаційна перемога угорців оцінена коефіцієнтом 12.00.

Де дивитися матч Португалія - Німеччина (19:00)

В іншому матчі групи F чинні чемпіони Європи португальці, яких веде уперед найкращий бомбардир в історії європейських континентальних першостей Кріштіану Роналду, на "Альянц Арені" в Мюнхені зустрінуться з Німеччиною. Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Португалія - Німеччина

На думку букмекерів, кращі шанси перемогти має німецька збірна. На виграш підопічних Йоахіма Льова пропонується коефіцієнт 2.39. Нічия - 3.30. Тріумф португальців - 3.25.

Де дивитися матч Іспанія - Польща (22:00)

Ігровий день на стадіоні "Ла-Картуха" у Севільї закриватимуть Іспанія та Польща. Цікаве протистояння групи Е дивіться на каналах "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Іспанія - Польща

Беззаперечним фаворитом поєдинку є команда Луїса Енріке. На перемогу іспанців букмекери дають зробити ставку з коефіцієнтом 1.41. Нічия - 4.90. Вікторія поляків - 9.00.

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