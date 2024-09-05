Португалія обіграла Хорватію на старті Ліги націй – Роналду забив 900-й гол у кар'єрі (відео)

Збірна Португалії перемогла національну команду Хорватії в домашньому матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у квартеті A1 на "Ештадіу Да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед уже на 7-й хвилині зустрічі – Діогу Далот відзначився після передачі від Бруну Фернандеша.

На 34-й хвилині португальці подвоїли свою перевагу в рахунку – Кріштіану Роналду забив 900-й гол у професійній кар'єрі, з межі воротарського ударом злету замкнувши навіс Нуну Мендеша з лівого флангу.

Для 39-річного Роналду це 131-й гол за збірну Португалії. На клубному рівні він забив 769 м'ячів.

Кріштіану став першим в історії футболістом, який дістався позначки у 900 голів. Для цього йому знадобилося 1236 матчів. До слова, на рахунку Ліонеля Мессі 838 забитих м'ячів за кар'єру.

Відео гола Роналду

Наприкінці першого тайму хорвати відіграли один м'яч – Борна Соса влучив у ногу Далота, від якої м'яч полетів під поперечину. Однак на більше "картаті" не спромоглися.

Огляд матчу Португалія – Хорватія

В іншому матчі першого туру цієї групи Шотландія на своєму полі програла Польщі з рахунком 2:3.

У другому турі Португалія прийме Шотландію, а Хорватія вдома позмагається з Польщею. Обидва поєдинки відбудуться 8 вересня.

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