Португалія обіграла Уругвай і вийшла до плейоф ЧС-2022: Роналду ледь не "вкрав" гол в ексодноклубника

Збірна Португалії обіграла національну команду Уругваю в рамках 2-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лусаїл Айконік" у Лусаїлі закінчився з рахунком 2:0 .

Перший гол у цьому протистоянні підопічні Фернанду Сантуша забили в другому таймі. На 54-й хвилині Бруну Фернандеш виконав подачу з лівого флангу, після якої м'яч залетів у дальній кут воріт суперника. Одразу здалося, що Кріштіану Роналду замкнув навіс ударом головою, проте відеоповтори довели, що він не торкнувся круглого.

Тож забитий м'яч записали саме на Фернандеша, який до останнього часу виступав разом з Роналду за "Манчестер Юнайтед". До слова, 22 листопада МЮ оголосив про розірвання контракту з Кріштіану. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Варто зазначити, що після пропущеного м'яча Уругвай мав декілька хороших моментів, аби врятуватися від поразки. На 75-й хвилині Максі Гомес потужно пробив у правий каркас, а вже за три хвилини Луїс Суарес поцілив у сітку із зовнішнього боку.

Натомість португальці не змарнували нагоди закрити питання щодо переможця поєдинку. На 90+3-й хвилині Бруну Фернандеш холоднокровно реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у грі.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету збірна Гани у видовищному поєдинку перемогла Південну Корею – 2:3.

Нагадаємо, в першому турі ЧС-2022 збірна Португалії не без проблем перемогла Гану (3:2), а Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого (0:0).

Таким чином, після двох турів португальці з 6 очками лідирують у своєму квартеті та достроково вийшли до плейоф. На другому місці – Гана (3). Далі розташувалися Південна Корея (1) та Уругвай (1).

У матчах заключного туру групи H, які відбудуться 2 грудня, Португалія зіграє з Південною Корею, а Уругвай битиметься з Ганою. До плейоф вийдуть дві найкращі команди квартету.

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