Португалія в кінцівці розгромила Угорщину на Євро-2020: Роналду оформив дубль

Також Кріштіану встановив унікальний рекорд.
Збірна Португалії розгромила команду Угорщини в стартовому матчу групи F на Євро-2020. Поєдинок на "Пушкаш-Арені" в Будапешті завершився з рахунком 3:0.
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У першому таймі португальцы володіли перевагою, але угорці змогли зберегти свої ворота на замку. Розкішний момент втратив Кріштіану Роналду, який із вбивчої позиції ударом в дотик запустив м'яч над поперечиною. Вийшовши у стартовому складі, Кріштіану став першим в історії гравцем, який взяв участь у 5 чемпіонатах Європи.
У другій половині гри ситуація на полі вирівнялася, а на 80-й хвилині Угорщина навіть змогла вразити ворота Руя Патрісіу. Точним ударом у ближній кут відзначився Соболч Шен, однак рефері справедливо зафіксував офсайд і не став зараховувати цей м'яч.
І все ж, кінцівка матчу залишилася за чинними чемпіонами Європи, які буквально знесли команду суперника. На 84-й хвилині рахунок у матчі відкрив Рафаел Геррейро. На 86-й хвилині перевагу подвоїв Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті.
Відзначившись дебютним голом на Євро-2020 Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд. Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи. Він обійшов француза Мішеля Платіні, на рахунку якого 9 забитих м'ячів на першостях континенту.
Cristiano Ronaldo is the first player in men’s European Championship history to score 10 goals in the competition.— Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021
CR7 writes another chapter in the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/zud3L8GMsG
У компенсований час Кріштіану оформив дубль і зробив рахунок розгромним - 3:0. Таким чином, Роналду довів свій бомбардирський показник на чемпіонатах Європи до 11 голів.
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- Суперниками Португалії та Угорщини у групі F є команди Франції та Німеччини, які зійдуться в очній битві о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.