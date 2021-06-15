Португалія в кінцівці розгромила Угорщину на Євро-2020: Роналду оформив дубль

Також Кріштіану встановив унікальний рекорд.

Збірна Португалії розгромила команду Угорщини в стартовому матчу групи F на Євро-2020. Поєдинок на "Пушкаш-Арені" в Будапешті завершився з рахунком 3:0.

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У першому таймі португальцы володіли перевагою, але угорці змогли зберегти свої ворота на замку. Розкішний момент втратив Кріштіану Роналду, який із вбивчої позиції ударом в дотик запустив м'яч над поперечиною. Вийшовши у стартовому складі, Кріштіану став першим в історії гравцем, який взяв участь у 5 чемпіонатах Європи.

У другій половині гри ситуація на полі вирівнялася, а на 80-й хвилині Угорщина навіть змогла вразити ворота Руя Патрісіу. Точним ударом у ближній кут відзначився Соболч Шен, однак рефері справедливо зафіксував офсайд і не став зараховувати цей м'яч.

І все ж, кінцівка матчу залишилася за чинними чемпіонами Європи, які буквально знесли команду суперника. На 84-й хвилині рахунок у матчі відкрив Рафаел Геррейро. На 86-й хвилині перевагу подвоїв Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті.

Associated Press

Associated Press

Відзначившись дебютним голом на Євро-2020 Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд. Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи. Він обійшов француза Мішеля Платіні, на рахунку якого 9 забитих м'ячів на першостях континенту.

Cristiano Ronaldo is the first player in men’s European Championship history to score 10 goals in the competition.



CR7 writes another chapter in the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/zud3L8GMsG — Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021

У компенсований час Кріштіану оформив дубль і зробив рахунок розгромним - 3:0. Таким чином, Роналду довів свій бомбардирський показник на чемпіонатах Європи до 11 голів.

Associated Press

Associated Press

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Суперниками Португалії та Угорщини у групі F є команди Франції та Німеччини, які зійдуться в очній битві о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

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