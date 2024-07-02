Португалія в серії пенальті здолала Словенію та продерлася до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії обіграла Словенію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Основний та додатковий час поєдинку на "Франкфурт Арені" у Франкфурті завершився з рахунком 0:0 , а в серії пенальті тріумфували португальці.

Майже протягом усієї гри підопічні Роберто Мартінеса володіли ініціативою, тоді як словенці злагоджено захищалися та зосередилися на контратаках.

За 90 хвилин матчу жодна з команд так і не змогла забити, тому справа перейшла до екстратаймів. На 103-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота словенців – Ваня Дркушич у власному штрафному майданчику прийняв на стегно Діогу Жоту.

Однак лідер португальської команди Кріштіану Роналду з 11-метрової позначки не зумів переграти словенського голкіпера Яна Облака. Цей момент був надзвичайно емоційним – після свого невдалого удару КріРо розплакався, а партнери взялися його підбадьорювати.

У другому екстратаймі Португалія продовжувала тримати м'яч та шукати можливість забити, але ледь не пропустила сама. На 115-й хвилині ветеран португальців Пепе спіткнувся на своїй половині поля, а Беньямін Шешко вийшов один на один з голкіпером, але Діогу Кошта здійснив шикарний сейв.

Таким чином, усе дійшло до серії пенальті, героєм якої став Діогу Кошта. Португальський воротар відбив усі три удари словенців з 11-метрової позначки – свою команду підвели Йосіп Ілічич, Юре Балковец і Беньямін Вербич.

А ось збірна Португалії забила три з трьох пенальті у післяматчевій серії – за хибу в екстратаймі реабілітувався Роналду, також свої спроби реалізували Бруну Фернандеш і Бернарду Сілва.

Огляд матчу Португалія – Словенія

Буде додано незабаром.

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Португалія у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається зі збірною Франції, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Бельгією (1:0).

Нагадаємо, повноваження чинного чемпіона Європи уже склала збірна Італії, яка в 1/8 фіналу вилетіла від Швейцарії.

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