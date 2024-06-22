Португалія з асистом Роналду розгромила Туреччину та вийшла до плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії розбила команду Туреччини в матчі другого туру групи F фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 0:3 .

Португальці вийшли вперед на 21-й хвилині грі – влучного удару завдав Бернарду Сілва.

Через сім хвилин команда Роберто Мартінеса зміцнила свою перевагу в рахунку. Допоміг курйозний автогол турецького захисника Самета Акайдина, який віддав пас у протихід своєму голкіперу. Той дістав м'яч уже за лінією воріт.

У другому таймі Португалія довела справу до розгрому. На 56-й хвилині оборона збірної Туреччини провалилася, Кріштіану Роналду вийшов на ударну позицію, але не став бити, а зробив передачу на порожні ворота для Бруну Фернандеша, який не схибив.

Огляд матчу Туреччина – Португалія

В іншому матчі другого туру квартету F збірна Грузії завоювала історичне очко на Євро, зігравши внічию проти Чехії (1:1).

Зазначимо, що на старті континентальної першості Португалія вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1), а Туреччина здолала Грузію (3:1).

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Таким чином, після двох турів Португалія набрала 6 очок і достроково з першого місця вийшла до плейоф Євро-2024. Туреччина (3 бали), Грузія та Чехія (по одному заліковому пункту) також зберігають шанси на вихід до плейоф.

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У заключному третьому турі групового етапу Туреччина зіграє з Чехією, а Португалія зустрінеться з Грузією. Обидва матчі відбудуться 26 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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