Португалія з Роналду обіграла Словаччину та продовжує йти без втрат у відборі на Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії обіграла команду Словаччини в рамках 5-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок у Братиславі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі португальці забили наприкінці першого тайму. Точним ударом відзначився півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. Асистував йому хавбек "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва.

Зазначимо, що зірковий ветеран португальської збірної Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Огляд матчу

Команда Роберто Мартінеса здобула п'яту поспіль перемогу у відборі на Євро-2024 та з 15 очками впевнено очолює групу J. Збірна Словаччини з 10 балами посідає друге місце, випереджаючи за додатковими показниками Люксембург. Далі йдуть Боснія і Герцеговина (6 очок), Ісландія (3) і Ліхтенштейн (0).

Матчі наступного туру відбудуться 11 вересня: Португалія – Люксембург, Словаччина – Ліхтенштейн, Ісландія – Боснія і Герцеговина.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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