Португалія з Роналду програла Данії в першому чвертьфінальному матчі Ліги націй (відео)

У середині першого тайму данська команда не реалізувала пенальті.

Збірна Португалії на виїзді поступилася команді Данії в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершився з рахунком 1:0 .

Господарі поля могли відкривати рахунок у середині першого тайму, але Крістіан Еріксен на 24-й хвилині не реалізував пенальті. Його удар парирував воротар португальців Діогу Кошта

У другому таймі данці таки зуміли вирвати перемогу – на 78-й хвилині результативного удару завдав форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Гойлунд.

Зазначимо, що суперзірковий нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відіграв весь матч у складі португальської збірної, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Огляд матчу Данія – Португалія

Матч-відповідь між португальцями і данцями заплановано на неділю, 23 березня, у Лісабоні.

Додамо, що переможець пари Данія – Португалія у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Італія – Німеччина.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.

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