Португалія з Роналду сенсаційно програла Сербії та втратила пряму путівку на ЧС-2022

Португалія з Роналду сенсаційно програла Сербії та втратила пряму путівку на ЧС-2022

Серби виграли групу та вийшли на світову першість, а португальці змагатимуться у стикових матчах.

Збірна Португалії вдома поступилася команді Сербії ( 1:2 ) в матчі заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та залишилася без першого місця в групі та прямої путівки на мундіаль в Катарі.

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У першому таймі команди обмінялися голами. На гол Ренату Санчеша в самому дебюті зустрічі, гості відповіли м'ячем Душана Тадича на 33-й хвилині.

Здавалося, що Кріштіану Роналду і Ко вдасться втримати потрібний рахунок. Аби посісти першу сходинку, португальцям потрібно було не програти сербам. Проте на 90-й хвилині Александар Мітрович забив переможний м'яч, який вивів сербську збірну на світову першість.

Зазначимо, що Роналду провів на полі весь матч, результативними діями не відзначився.

Завдяки перемозі в Лісабоні серби (20 очок) обійшли португальців (17 балів) у таблиці та посіли перше місце в групі А. Португалія стала другою та зіграє у стикових матчах відбору на ЧС-2022.

Також у цьому квінтеті виступали Ірландія, Люксембург (набрали по 9 очок) і Азербайджан (1 бал).

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Згідно з регламентом, переможці груп напряму виходять до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

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