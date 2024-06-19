Португалія з Роналду вирвала вольову перемогу над Чехією в першому турі Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії здолала команду Чехії в заключному матчі першого туру групового етапу Євро-2024. Поєдинок на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння чехи несподівано вийшли вперед – на 62-й хвилині точного удару завдав Лукаш Провод.

Однак підопічні Роберто Мартінеса зуміли оформити камбек. На 69-й хвилині рахунок став рівним після автоголу чеського захисника Робіна Гранаца.

На 87-й хвилині за португальців міг відзначатися Діогу Жота, який добив м'яч у ворота після того, як удар Роналду головою прийняла на себе стійка. Але після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через офсайд у Кріштіану.

І все ж, Португалія вирвала перемогу в цьому напруженому поєдинку. На 90+2-й хвилині вирішальний гол забив Франсішку Консейсау.

Зазначимо, що Роналду вийшов на матч з чехами у стартовому складі та був на полі до фінального свистка. 39-річний форвард встановив унікальний рекорд – Кріштіану став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Огляд матчу Португалія – Чехія

В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Туреччини з шикарними голами здолала команду Грузії (3:1).

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Таким чином, після першого туру Туреччина та Португалія очолюють групу, набравши по три очки. Чехія та Грузія поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі Португалія зустрінеться з Туреччиною, а Чехія позмагається з Грузією. Обидва матчі відбудуться 22 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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