Португалія здобула десяту перемогу поспіль і з рекордом завершила відбір на Євро-2024 (відео)

Збірна Португалії здолала команду Ісландії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч у Лісабоні завершилася з рахунком 2:0 .

Господарі поля вийшли вперед у першому таймі – на 37-й хвилині Бруну Фернандеш відзначився після передачі Бернарду Сілви.

У другій половині поєдинку підопічні Роберто Мартінеса зміцнили свою перевагу – на 66-й хвилині забив Рікарду Орта, який за чотири хвилини до цього вийшов на заміну. Асистував йому Кріштіану Роналду.

Огляд матчу Португалія – Ісландія

Таким чином, португальці встановили рекорд, вперше у власній історії вигравши всі десять матчів кваліфікації на чемпіонат Європи. Роналду та Ко з максимальним показником у 30 очок (різниця голів 36-2) фінішували на першому місці групи J.

Команда Ісландії (10 балів) посіла підсумкову четверту позицію, не зумівши напряму відібратися на ЧЄ.

Крім португальців, пряму путівку на першість континенту з цієї групи завоювала Словаччина (22 пункти). Також тут змагалися Люксембург (17 очок), Боснія та Герцеговина (9 очок) і Ліхтенштейн (0 очок).

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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