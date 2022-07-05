Португальська сага: Роналду не прибув у розташування до "Манчестер Юнайтед", а "Реал" заінтригував відео з Кріштіану

Португальська сага: Роналду не прибув у розташування до "Манчестер Юнайтед", а "Реал" заінтригував відео з Кріштіану

Зірковий форвард "червоних дияволів", схоже, цього трансферного вікна може змінити клубну прописку.

Раніше розповідалося про те, що португальський нападник вирішив продовжити кар'єру в іншому місці та звернувся до керівництва "червоних дияволів" з проханням не перешкоджати потенційному трансферу.

Додалося трохи подробиць щодо ймовірного відходу 37-річного футболіста з "Манчестер Юнайтед" протягом останніх днів. Так, у понеділок, 4 липня, збірники "манкуніанців" повернулися у розташування клубу, щоб розпочати передсезонну підготовку. Утім, Роналду не приєднався до команди в Керрінгтоні.

ЗМІ зазначають, що зірковий португалець не прибув у відповідний час через сімейні обставини. МЮ прийняв це пояснення. Коли очікувати форварда – не уточнюється.

Підлив олії у вогонь колишній клуб португальця - "Реал" Мадрид. "Вершкові" на своєму YouTube-каналі виклали відео з розкішними голами Роналду у футболці мадридців. Можливо, це і є натяк на те, що Кріштіану знову зіграє на "Сантьяго Бернабеу".

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро. Раніше він виступав за "червоних дияволів" від 2003 до 2009 року;

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів за "манкуніанців" у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону. МЮ під керівництвом Ральфа Рангніка посів шосте місце у Прем’єр-лізі та наступного сезону виступить у Лізі Європи. З нового сезону наставником "червоних дияволів" буде Ерік тен Хаг;

Чинний контракт португальця з МЮ закінчується 30 червня 2023 року.

Додамо, ЗМІ активно припускають, де ж продовжить кар'єру п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". За інформацією видання Relevo, на португальця вже виходили три клуби - англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія". Основним претендентом на португальця вважається лондонський колектив.