Португальський гранд не хоче подовжувати контракт із футболістом через сумніви щодо його віку

Шансель Мбемба може бути на 6 років старшим, ніж вважається.
Центральний захисник "Порту" Шансель Мбемба потрапив у скандал, пов'язаний з наданням неправдивої інформації щодо свого віку.
Як повідомляє португальське видання A Bola, у керівництва "Порту" є сумніви щодо віку гравця. Офіційно роком народження захисника є 1994-й, однак є підозри, що він міг бути народжений у 1991, 1990 або навіть 1988 році.
На ліцензії футболіста, отриманої ним у Конго, зазначено, що Шансель народився 8 серпня 1988 року. Проте під час трансферу до бельгійського "Андерлехта" гравцю "скостили" одразу шість років - дата змінилася на 8 серпня 1994-го.
У ФІФА вже раніше надсилали скаргу стосовно можливого шахрайства з віком Мбемба.
Контракт Мбемба з "Порту" розрахований до червня 2022 року. Джерело зазначає, що зі скандальної причини "дракони" перепідписувати з ним угоду не збираються.
- У поточному сезоні Мбемба зіграв у 15 матчах португальського клубу в національному чемпіонаті, результативними діями не відзначався.
- Після 18 турів "Порту" лідирує в чемпіонаті, на три очки випереджаючи лісабонський "Спортинг".
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