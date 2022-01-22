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Португальський гранд не хоче подовжувати контракт із футболістом через сумніви щодо його віку

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Португальський гранд не хоче подовжувати контракт із футболістом через сумніви щодо його віку

Associated Press

Шансель Мбемба може бути на 6 років старшим, ніж вважається.

Центральний захисник "Порту" Шансель Мбемба потрапив у скандал, пов'язаний з наданням неправдивої інформації щодо свого віку. 

Як повідомляє португальське видання A Bola, у керівництва "Порту" є сумніви щодо віку гравця. Офіційно роком народження захисника є 1994-й, однак є підозри, що він міг бути народжений у 1991, 1990 або навіть 1988 році.

На ліцензії футболіста, отриманої ним у Конго, зазначено, що Шансель народився 8 серпня 1988 року. Проте під час трансферу до бельгійського "Андерлехта" гравцю "скостили" одразу шість років - дата змінилася на 8 серпня 1994-го.

У ФІФА вже раніше надсилали скаргу стосовно можливого шахрайства з віком Мбемба.

Контракт Мбемба з "Порту" розрахований до червня 2022 року. Джерело зазначає, що зі скандальної причини "дракони" перепідписувати з ним угоду не збираються.

  • У поточному сезоні Мбемба зіграв у 15 матчах португальського клубу в національному чемпіонаті, результативними діями не відзначався.
  • Після 18 турів "Порту" лідирує в чемпіонаті, на три очки випереджаючи лісабонський "Спортинг".

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