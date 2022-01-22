Португальський гранд не хоче подовжувати контракт із футболістом через сумніви щодо його віку

Португальський гранд не хоче подовжувати контракт із футболістом через сумніви щодо його віку

Шансель Мбемба може бути на 6 років старшим, ніж вважається.

Центральний захисник "Порту" Шансель Мбемба потрапив у скандал, пов'язаний з наданням неправдивої інформації щодо свого віку.

Як повідомляє португальське видання A Bola, у керівництва "Порту" є сумніви щодо віку гравця. Офіційно роком народження захисника є 1994-й, однак є підозри, що він міг бути народжений у 1991, 1990 або навіть 1988 році.

На ліцензії футболіста, отриманої ним у Конго, зазначено, що Шансель народився 8 серпня 1988 року. Проте під час трансферу до бельгійського "Андерлехта" гравцю "скостили" одразу шість років - дата змінилася на 8 серпня 1994-го.

У ФІФА вже раніше надсилали скаргу стосовно можливого шахрайства з віком Мбемба.

Контракт Мбемба з "Порту" розрахований до червня 2022 року. Джерело зазначає, що зі скандальної причини "дракони" перепідписувати з ним угоду не збираються.

У поточному сезоні Мбемба зіграв у 15 матчах португальського клубу в національному чемпіонаті, результативними діями не відзначався.

Після 18 турів "Порту" лідирує в чемпіонаті, на три очки випереджаючи лісабонський "Спортинг".

Читайте також:

Грудьми після навісу рабоною: в німецькій Бундеслізі забили дивовижний гол (відео)

Неповнолітній брат найдорожчого футболіста світу потрапив у ДТП​​​​​​​

Усередині були дружина та діти: дім зірки "Манчестер Юнайтед" пограбували під час матчу