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Португалія без Роналду обіграла Норвегію та першою вийшла до плейоф Ліги націй
Команда Жорже Жезуша здобула четверту перемогу поспіль у турнірі.
Збірна Португалії вдома обіграла Норвегію в матчі четвертого туру групи 4 Дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Драгау" у місті Порту завершився з рахунком 2:1.
Суперники обмінялися голами наприкінці першого тайму. На 36-й хвилині Крістоффер Аєр вивів норвежців уперед, але вже за дві хвилини португальці відігралися зусиллями Жуана Канселу.
А в другому таймі господарі поля зуміли вирвати перемогу. На 79-й хвилині вирішальний гол забив Гонсалу Рамуш.
Зазначимо, що лідер норвезької збірної Ерлінг Голанд не зміг дограти матч до кінця і був замінений на 67-й хвилині через пошкодження.
Також додамо, що португальці догравали зустріч у меншості — на 86-й хвилині Фрасішку Консейсау заробив дві жовті картки за неспортивну поведінку.
Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду пропустив цей матч. Раніше він зі скандалом залишив розташування національної команди.
В іншому матчі 4-го туру цього квартету Данія на виїзді перемогла Уельс (1:0).
Вигравши всі чотири матчі в нинішньому розіграші Ліги націй, Португалія (12 очок) упевнено лідирує у своїй групі — команда Жорже Жезуша стала першою збірною, яка гарантувала собі участь у плейоф. Далі розташувалися Данія (6 балів), Уельс та Норвегія (по 3 пункти).
У наступному турі Португалія прийме Данію, а Норвегія вдома зіграє з Уельсом. Обидва поєдинки заплановані на 14 листопада.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Португалії вперше публічно висловився про конфлікт із Роналду.