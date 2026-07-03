Португалія — Іспанія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Кріштіану Роналду та Ламін Ямаль / © Associated Press

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У понеділок, 6 липня, збірні Португалії та Іспанії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Португальці посіли друге місце у групі K, зігравши внічию з ДР Конго (1:1), розгромивши Узбекистан (5:0) та поділивши очки з Колумбією (0:0). В 1/16 фіналу команда Кріштіану Роналду здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).

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Іспанці стали першими у квартеті H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0).

Прогноз букмекерів на матч Португалія — Іспанія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,96. Нічия — 3,60. Виграш португальців — 4,00.

На вихід підопічних Луїса Де ла Фуенте до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,47. Прохід Португалії до наступної стадії — 2,55.

Переможець пари Португалія — Іспанія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння США — Бельгія.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.

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