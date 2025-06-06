Португалія – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги націй

Португалія – Іспанія / © Associated Press

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У неділю, 8 червня, збірні Португалії та Іспанії зустрінуться у фінальному матчі Ліги націй-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У півфіналах турніру Португалія з вирішальним голом Кріштіану Роналду здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1), а Іспанія в надрезультативному матчі-трилері здолала Францію (5:4).

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Де дивитися матч Португалія – Іспанія

В Україні матч Португалія – Іспанія в прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Іспанія.

Ставки букмекерів на матч Португалія – Іспанія

Фаворитом фінального поєдинку Ліги націй букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1,94. Нічия – 3,70. Виграш португальців після 90 хвилин матчу – 3,90.

Завоювання трофею Іспанією оцінене коефіцієнтом 1,44. Коефіцієнт на підсумковий тріумф Португалії – 2,79.

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У матчі за третє місце Німеччина позмагається з Францією. Цей поєдинок також відбудеться 8 червня, початок – о 16:00 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.