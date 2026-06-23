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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1126
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2 хв

Португалія з дублем Роналду знищила Узбекистан на ЧС-2026

Кріштіану встановив низку рекордів, забивши 9-й і 10-й голи на Мундіалях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Португалія — Узбекистан

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Збірна Португалії розгромила команду Узбекистану в матчі другого туру групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" у Г'юстоні завершився з рахунком 5:0.

Португальці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі — Кріштіану Роналду на ближній стійці замкнув простріл Жуана Канселу з правого флангу.

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Завдяки цьому 41-річний Роналду встановив рекорд чемпіонатів світу — він став першим гравцем в історії, який забив на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

На 17-й хвилині перевагу португальців зміцнив Нуну Мендеш, прямим ударом зі штрафного вразивши лівий нижній кут.

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

На 39-й хвилині підопічні Роберто Мартінеса зробили рахунок розгромним — Роналду під час швидкої контратаки отримав передачу від Бруну Фернандеша до правого флангу штрафного майданчика і низом точно пробив у дальній кут.

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Для Кріштіану цей гол став 10-м на чемпіонатах світу. Він став найкращим бомбардиром збірної Португалії на Мундіалях, обійшовши Ейсебіо, який забив 9 м'ячів.

У другому таймі португальці ще двічі відправили м'яч у ворота суперника. На 60-й хвилині автоголом відзначився воротар збірної Узбекистану Абдувахід Нематов, а остаточний рахунок гри на 87-й хвилині встановив Рафаел Леау.

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

Португалія — Узбекистан / © Associated Press

  • У першому турі групи K збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго (1:1), а Колумбія перемогла Узбекистан (3:1), який є дебютантом чемпіонатів світу.

  • Наразі Португалія (4 очки) лідирує у групі K. Другою йде Колумбія (3 бали), на третьому місці — ДР Конго (1 пункт), Узбекистан (0) — останній.

  • Інший матч другого туру цього квартету між збірними Колумбії та ДР Конго відбудеться у середу, 24 червня, о 05:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі Португалія зіграє з Колумбією, а Узбекистан позмагається з ДР Конго. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 02:30 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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Кількість переглядів
1126
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