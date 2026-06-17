Португалія з Роналду сенсаційно не змогла обіграти ДР Конго на старті ЧС-2026

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго у першому турі групи K чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився внічию 1:1 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі португальці відкрили рахунок — Жуан Невеш головою замкнув подачу Педру Нету з лівого флангу.

Португалія — ДР Конго / © Associated Press

Однак втримати перемогу підопічні Роберто Мартінеса не зуміли — на 45+5-й хвилині Йоан Вісса на дальній стійці забив головою після навісу Артура Масуаку з правого флангу.

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Португалія — ДР Конго / © Associated Press

Це перший в історії гол ДР Конго на чемпіонатах світу. Ця збірна вдруге виступає у фінальній частині Мундіалю. Вона дебютувала на ЧС ще 1974 року під назвою Заїр, програвши всі три матчі групового етапу — Шотландії (0:2), Югославії (0:9) та Бразилії (0:3).

Стримавши натиск португальців, збірна ДР Конго здобула перше очко в історії на чемпіонатах світу.

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

41-річний Роналду повторив рекорд аргентинця Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу — португалець зіграв на своєму шостому Мундіалі.

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В іншому матчі стартового туру групи K зустрінуться збірні Узбекистану та Колумбії. Цей поєдинок відбудеться 18 червня, о 05:00 за київським часом.

У другому турі Португалія 23 червня зіграє з Узбекистаном, а ДР Конго 24 червня позмагається з Колумбією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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