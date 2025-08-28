Португальський клуб домовився про трансфер лідера "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ

Георгій Судаков / © Associated Press

Португальська "Бенфіка" близька до трансферу півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова.

Як повідомляє авторитетне португальське видання Record, лісабонці вже домовилися з "гірниками" про перехід 22-річного українця.

Сума трансферу становитиме 30 мільйонів євро. Також донецький клуб отримає відсоток від наступного продажу гравця.

Очікується, що у четвер, 28 серпня, Судаков востаннє зіграє за українську команду – в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта".

Далі Георгій попрощається з одноклубниками і 29 серпня прибуде до Лісабона для проходження медобстеження та підписання контракту з "Бенфікою".

Минулого сезону півзахисник провів за "Шахтар" 37 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та зробив шість результативних передач.

У складі лісабонського клубу вже виступає український голкіпер Анатолій Трубін, який перейшов з "Шахтаря" влітку 2023 року.

Напередодні "Бенфіка" обіграла турецький "Фенербахче" і вийшла до основного раунду Ліги чемпіонів.