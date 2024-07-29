Поруч із п'єдесталом: українські гімнасти посіли п'яте місце у фіналі командного багатоборства

Олімпійськими чемпіонами в цьому виді програми стали японці.

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла п'яте місце у фіналі командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

"Синьо-жовтих" представляли Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

Сумарно у фіналі наші спортсмени набрали 254,761 бала. Олімпійськими чемпіонами у цьому виді програми стали японці.

"Срібло" командного багатоборства зі спортивної гімнастики виграли китайці, а "бронзу" – американці.

Олімпійські ігри-2024. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство. Чоловіки. Фінал

1. Японія – 259,594

2. Китай – 259,062

3. США – 257,793

4. Велика Британія – 255,527

5. Україна – 254,761

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Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Поки що у скарбничці "синьо-жовтих" медалей немає.

Дуже близькою до завоювання першої нагороди є шаблістка Ольга Харлан, яка о 21:50 за київським часом проведе поєдинок за "бронзу".

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