"Порушення ізоляції російського спорту": УАФ закликала УЄФА заборонити спаринги з командами РФ

Попри вигнання з міжнародного футболу, російські клуби грали на зборах проти європейських суперників.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА із закликом заборонити проведення товариських матчів між європейськими та російськими командами.

Про це повідомляє The Athletic.

Незважаючи на футбольні санкції проти РФ через війну в Україні, клуби з країн, які є членами УЄФА, на зимових зборах грали контрольні поєдинки з російськими командами. Зокрема, сербська "Войводіна" зустрічалася з "Ахматом" із Грозного, а восьмиразовий чемпіон Сербії "Партизан" провів матч проти московського ЦСКА.

Зазначимо, що нещодавно УЄФА подовжив "бан" російських команд у турнірах під своєю егідою та позбавив країну-агресорку права прийняти Суперкубок Європи-2023. Водночас обмеження не стосуються проведення товариських зустрічей проти клубів і збірних РФ.

Саме тому УАФ вимагає, аби УЄФА також запровадила заборону грати спаринги з командами країни-терористки, яка повинна бути повністю ізольованою.

"Хоч ігри в Туреччині мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту. Жодні представники РФ не мають права брати участь у міжнародних заходах, зокрема спортивних. Росія та її соратник Білорусь мають бути повністю ізольовані", – заявив пресаташе збірної України Олександр Гливинський.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію РФ на усунення російських клубів і збірних від міжнародних змагань.

Читайте також:

Президент МОК відреагував на погрози України бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі участі росіян і білорусів

Зеленський про росіян та білорусів на Олімпіаді: "Не буває нейтральності, коли триває така війна"

Відрізані від цивілізації: у РФ провалився план "втечі" з УЄФА та переходу до Азійської конфедерації