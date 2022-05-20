"Порушення олімпійського перемир'я": у МОК пояснили, чому проти РФ та Білорусі запроваджують історичні санкції

"Порушення олімпійського перемир'я": у МОК пояснили, чому проти РФ та Білорусі запроваджують історичні санкції

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловився щодо покарання росіян та білорусів через війну в Україні.

Функціонер пояснив, чому організація відреагувала на цю війну інакше, ніж на багато інших конфліктів у всьому світі.

Про це Бах заявив на 139-й сесії МОК у Лозанні.

"На це є дві відповіді. По-перше, це очевидне порушення олімпійського перемир'я. По-друге, далекосяжні політичні, соціальні та економічні наслідки роблять ці події поворотним моментом у світовій історії", - сказав Бах.

Очільник МОК назвав ухвалені рішення організаціх захисними заходами.

"Наші дії – це і санкції, і захисні заходи. Вперше в історії було відкликано олімпійські ордени у керівників РФ. Ми не рекомендуємо участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях або, як мінімум, не рекомендуємо демонструвати їхні національні символи. Наголошую, це захисні заходи. Ніхто не може гарантувати безпеку через антиросійські та антибілоруські настрої. Санкції мають поширюватися на тих, хто є відповідальним. Війну розпочав не російський народ, не російські спортсмени, не члени МОКу від РФ", – зазначив він.

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив із заявою щодо переобрання російського функціонера Умара Кремльова на посаду голови Міжнародної асоціації боксу (IBA).

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