Порушив традицію: іспанський гранд позбавив своїх гравців різдвяних подарунків

"Синьо-гранатові" зараз перебувають у режимі економії.

Футболісти "Барселони" залишилися без різдвяних подарунків від клубу вперше за довгий час.

Як повідомляє видання AS, футболісти очікували, що нове керівництво клубу на чолі з Жоаном Лапортою зробить їм якісь різдвяні подарунки, але нічого не отримали через непросту економічну ситуацію.

Зазначається, що за часів президентства Жозепа Бартомеу футболісти щороку отримували подарунки – здебільшого це була техніка, як нові моделі iPhone та iPad.

Минулого року, коли йшла підготовка до виборів нового президента, форвард Антуан Грізманн подарував одноклубникам гаманці від французького люксового бренду.

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