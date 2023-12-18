Порвав "хрести": важливий футболіст "Реала" вибув до кінця сезону

Захисник мадридського "Реала" Давід Алаба отримав тяжку травму в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала".

31-річний австрійський футболіст не зміг дограти до кінця поєдинок з "Жовтою субмариною". Замість нього на 35-й хвилині на поле вийшов Начо Фернандес.

Після матчу лікарі діагностували в Алаби розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчим часом гравцю зроблять операцію.

Термін відновлення складе щонайменше шість-вісім місяців. Таким чином, Алаба цього сезону вже не допоможе "Королівському клубу.

Цілком ймовірно, що Давід також буде змушений пропустити Євро-2024, де збірна Австрії зіграє у групі з Францією, Нідерландами та переможцем плейоф Шляху А.

Цього сезону Алаба зіграв за "Реал" 17 матчів у всіх турнірах, віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним у складі у домашньому поєдинку розтрощив "Вільярреал" з рахунком 4:1.

Це дозволило мадридцям повернутися на перше місце в Примері. Підопічні Карло Анчелотті на один бал випереджають "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка провела на один матч менше.

У понеділок, 18 грудня, "жиронці" вдома зустрінуться з "Алавесом". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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