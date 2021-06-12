Порятунок Еріксена на футбольному полі: як спортивний світ підтримав хавбека збірної Данії

Реакція на страшний інцидент.

Зірки світового футболу відреагували на шокову ситуацію з реанімацією прямо на футбольному полі півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена під час матчу Євро-2020 з Фінляндією.

Кріштіану Роналду опублікував у сторіс Instagram спільне фото з 29-річним хавбеком.

instagram.com/cristiano

"Давай, Кріс, кожна наша думка про тебе!" - написала пресслужба міланського "Інтера", за який виступає зараз Еріксен.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! — Inter (@Inter) June 12, 2021

"Наші думки і молитви з Крістіаном", - таке повідомлення залишив колишній клуб данця амстердамський "Аякс".

Our thoughts and prayers are with Christian ♥ ️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Не залишився осторонь і лондонський "Тоттенхем", за який Еріксен виступав від 2013 до 2020 року: "Видужуй швидше, Крістіан. Вся сім'я "шпор" з тобою".

Get well soon, Christian. The whole Spurs family is with you. https://t.co/Rmwd4Wq8R6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

"У такі моменти на життя дивишся по-іншому. Я бажаю Крістіану якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім'ї були сили і віра", - цитує президента УЄФА Александера Чеферіна Mirror.

"Думаю тільки позитивно про тебе, Крістіан. Швидше видужуй", - написав головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який працював з футболістом у "Тоттенхемі".

"Давай, Кріс, ми поруч з тобою", - таке послання залишила збірна Італії.

Forza Chris, siamo al tuo fianco @DBUfodbold — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 12, 2021

"Десятки" ніколи не здаються. Давай, Крістіан, ми з тобою!" - написав легенда італійського футболу Франческо Тотті.

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