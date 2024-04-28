Порятунок на останніх секундах: "Баєр" знову здійснив камбек і подовжив свою унікальну серію (відео)

"Баєр" зіграв унічию зі "Штутгартом" у домашньому матчі 31-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені закінчився з рахунком 2:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Після перерви "Штутгарт" відкрив рахунок – на 47-й хвилині відзначився Кріс Фюріх. А ще через десять хвилин Деніз Ундав зміцнив перевагу "швабів".

Однак команда Хабі Алонсо вже далеко не вперше цього сезону оформила камбек. На 61-й хвилині Амін Адлі скоротив відставання леверкузенців, а в компенсований час, на 90+6-й хвилині, Роберт Андріх вирвав для "Баєра" нічию.

Таким чином, "фармацевти" подовжили свою унікальну серію без поразок у всіх турнірах до 46 матчів. Попередній рекорд серед клубів з топ-5 європейських ліг належав "Ювентусу", який від травня 2011-го до травня 2012 року не програвав протягом 43 поєдинків.

Огляд матчу "Баєр" – "Штутгарт"

Зазначимо, що цього сезону "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. "Фармацевти" забезпечили собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги. За три тури до кінця в активі леверкузенців 81 бал.

"Штутгарт" (64 очки) посідає третє місце у чемпіонаті Німеччини. Команда Себастьяна Генесса практично гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон, адже перед трьома заключними турами випереджає дортмундську "Боруссію", яка йде п'ятою, на 7 пунктів.

У наступному турі "Баєр" 5 травня на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а "Штутгарт" днем раніше прийме "Баварію".

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