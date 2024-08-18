Порятунок у меншості та серія пенальті: "Баєр" завоював Суперкубок Німеччини

Команда Хабі Алонсо у напруженому поєдинку за трофей здолала "Штутгарт".

"Баєр" став володарем Суперкубка Німеччини-2024. У матчі за перший трофей нового сезону "фармацевти" перемогли "Штутгарт".

Основний час зустрічі в Леверкузені завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими були підопічні Хабі Алонсо – 4:3.

На старті матчу команди обмінялися голами. Леверкузенців на 11-й хвилині вивів вперед Віктор Боніфейс, але вже через чотири хвилини "шваби" відповіли зусиллями Енцо Мійо.

На 37-й хвилині "Баєр" залишися в меншості – пряму червону картку отримав новачок "фармацевтів" Мартен Тер'є.

Після перерви "Штутгарт" скористався чисельною перевагою та повів у рахунку – на 63-й хвилині відзначився Деніз Ундав.

Однак чинні чемпіони Німеччини навіть у меншості змогли відігратися – на 88-й хвилині точного удару завдав Патрік Шик.

Оскільки регламентом матчу не передбачено екстратайми, то справа одразу перейшла до серії пенальті, де більш влучними виявилися футболісти "Баєра", які реалізували всі чотири свої удари. А ось "Штутгарт" не реалізував дві з п'яти спроб та в підсумку програв боротьбу за трофей.

Нагадаємо, минулого сезону "Баєр" оформив золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Німеччини. "Штутгарт" став срібним призером Бундесліги, завдяки чому отримав право взяти участь у матчі за Суперкубок країни.

У першому турі нового сезону Бундесліги команда Алонсо 23 серпня на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, а підопічні Себастьяна Генесса днем пізніше завітають у гості до "Фрайбурга".

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