"Пощастило, що вижила": українська чемпіонка світу потрапила в ДТП - відео моменту аварії

Анна Касьянова поділилася подробицями інциденту в соцмережах.
Українська чемпіонка світу в багатоборстві Анна Касьянова потрапила в ДТП.
Про це 38-річна спортсменка повідомила у себе в Instagram, опублікуваши фото розбитого автомобіля та відео моменту аварії.
На відео видно, як у машину Анни врізалося інше авто. За словами Касьянової, життя їй врятували подушки та паски безпеки.
"Мені сьогодні пощастило! Я продовжую своє життя з моїми улюбленими людьми. Але й мені сьогодні не пощастило опинитися от зовсім не в той час не в тому місці. Але щось нас веде не туди.
І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що його привело до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть жодної подряпини! І це щось нереальне! Тож так, мені все-таки пощастило.
А машинку сподіваюся скоро "підлікуємо" і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя завдяки подушкам, ременю і всім системам. Недаремно я в неї закохалася з першого погляду", - написала Анна в соцмережі.
Для перегляду відео моменту аварії гортайте стрілку вправо
- Касьянова - чемпіонка світу 2013 року в семиборстві та бронзова призерка Чемпіонату Європи-2013 у п'ятиборстві.
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