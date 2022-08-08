Пошарпані "вовками": "Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Роми" у товариському матчі (відео)

Зазначимо, що головні тренери обох команд виставили на цей матч основні склади. Цікаий той факт, що гравці донеччан вийшли на гру не зі своїми прізвищами на спині, а з українськими містами, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Майже увесь поєдинок господарі контролювали ситуацію на полі. Свою територіальну та ігрову перевагу гравці "вовків" уперше зуміли перетворити в забитий м'яч на 18-й хвилині - відзначився Лоренцо Пеллегріні.

Фото: ФК Шахтар

Коли да кінця першого тайму залишилося п'ять хвилин "Рома" вдруге засмутила голкіпера "гірників" - Анатолія Трубіна, цього разу забив Джанлука Манчіні. Здавалося б, що команди підуть на перерву за рахунку 2:0, але майже під свисток Юхим Конопля відзначився автоголом, довівши таким чином перевагу "Роми" до розгромного.

У другій половині протистояння команди зробили чималу кількість замін, проте на ситуацію це жодним чином не вплинуло. Римляни продовжували тиснути і на 59 хвилині Ніколо Дзаньоло забив четвертий м'яч у сітку донеччан. Крапку в цьому матчі поставив Едоардо Бове, який забив на 87 хвилині .

Фото: ФК Шахтар

До вашої уваги відеоогляд цього контрольного спарингу.

До слова, це був перший поєдинок для "гірників" на другому тренувальному зборі.

Нагадаємо, матч міг і не відбутись. Коли "Рома" підписувала контракт із екскерманичем "Шахтаря" Пауло Фонсекою в угоді було прописано, що "вовки" обіцяють "гірникам" провести поєдинок між першими командами. "Шахтар" декілька разів намагася домовитись про товариський поєдинок проти італійців, але нічого не виходило. Тому після таких відмов донеччани поставили "Рому" перед фактом – або провести матч влітку 2022 року, або "вовки" будуть змушені виплатити українському клубу штраф у розмірі 300 тисяч євро. Як бачимо, італійська команда обрала легший варіант.

Кошти від реалізації квитків із матчу "Рома" - "Шахтар" та реклами будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Додамо, що для "Шахтаря" зустріч із "Ромою" стала вже четвертим благодійним матчем у літнє міжсезоння. Поки що в активі "гірників" дві нічиїх – з нідерландськими "Фортуною" (3:3) та "Утрехтом" (2:2) та поразка від "Аякса" (1:3).