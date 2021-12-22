Поширення COVID-19: матчі Бундесліги відбуватимуться без глядачів

Уряд Німеччини ухвалив нові обмеження.

Починаючи з 28 грудня доступ глядачів на будь-які спортивні змагання в Німеччині заборонено. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

"Великі масштабні міжрегіональні заходи більше не повинні проводитися за присутності глядачів, особливо це стосується футбольних матчів", - цитує уряд видання Kicker.

Причина такого рішення — боротьба із поширенням омікрон-штаму СOVID-19.

Спочатку розглядали варіант допуску обмеженої кількості вболівальників, але згодом відмовилися. Окрім футболу, постраждали також хокей, баскетбол та гандбол – матчі та у цих видах спорту проводитимуться без фанатів. Термін дії рішення поки що не вказується, але ЗМІ сумніваються, що до 9 лютого будуть якісь зміни.

Варто зазначити, що клуби через відсутність фанатів втрачатимуть в середньому два мільйони євро за кожен матч. Найбільше постраждають "Баварія" та дортмундська "Боруссія".

Наразі чемпіонат Німеччини перебуває на невеликій перерві. Наступний тур національної першості заплановано на 7 січня.

Читайте також:

Тести робитимуть щодня: в АПЛ зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом

Коронавірус б'є по футбольній Європі: матч Серії А скасовано через спалах COVID-19

Спалах COVID-19: АПЛ скасувала вже 10-й поєдинок за останній тиждень