Поширення COVID-19: матчі Бундесліги відбуватимуться без глядачів

Уряд Німеччини ухвалив нові обмеження.
Починаючи з 28 грудня доступ глядачів на будь-які спортивні змагання в Німеччині заборонено. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
"Великі масштабні міжрегіональні заходи більше не повинні проводитися за присутності глядачів, особливо це стосується футбольних матчів", - цитує уряд видання Kicker.
Причина такого рішення — боротьба із поширенням омікрон-штаму СOVID-19.
Спочатку розглядали варіант допуску обмеженої кількості вболівальників, але згодом відмовилися. Окрім футболу, постраждали також хокей, баскетбол та гандбол – матчі та у цих видах спорту проводитимуться без фанатів. Термін дії рішення поки що не вказується, але ЗМІ сумніваються, що до 9 лютого будуть якісь зміни.
Варто зазначити, що клуби через відсутність фанатів втрачатимуть в середньому два мільйони євро за кожен матч. Найбільше постраждають "Баварія" та дортмундська "Боруссія".
Наразі чемпіонат Німеччини перебуває на невеликій перерві. Наступний тур національної першості заплановано на 7 січня.
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