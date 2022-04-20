Пошлють за воєнним кораблем: російських та білоруських тенісистів не допустять до Wimbledon - ЗМІ

Пошлють за воєнним кораблем: російських та білоруських тенісистів не допустять до Wimbledon - ЗМІ

Чергові санкції проти РФ і Білорусі у міжнародному спорті.

Організатори Wimbledon-2022 планують заборонити участь у турнірі тенісистам з Росії та Білорусі через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

Про це повідомляє New York Times.

Джерело посилається на слова високопосадового тенісного чиновника, ім'я якого не називається. Він побажав залишитися анонімним, бо не має повноважень для того, щоб говорити від імені Всеанглійського тенісного клубу, який організовує турнір Великого шолому.

Зазначається, що влада Великої Британії спочатку хотіла вимагати від російських та білоруських тенісистів підписання декларації, що вони не підтримують путінське вторгнення до України, а також не отримують фінансової підтримки від країни-агресорки. Однак тепер орнанізатори вирішили просто не допустити росіян і білорусів до змагань.

Таким чином, Wimbledon-2022 стане першим міжнародним тенісним турніром, який запровадить повне усунення російських та білоруських спортсменів в особистих змаганнях.

Wimbledon-2022 повинен відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що на тенісному турнірі в Штутгарті за кожен ейс жертвуватимуть гроші українцям.

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