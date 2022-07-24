Посіли останнє місце: збірна України U-20 безславно завершила виступи на Євробаскеті

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) програла свій останній матч на чемпіонаті Європи, що триває в Чорногорії.

У заключному поєдинку на турнірі, де на кону стояло 15-те місце з 16 команд-учасниць континентальної першості, українські баскетболісти поступилися Чехії - 61:80.

Таким чином, підопічні Віталія Степановського посіли останнє місце на чемпіонаті Європи. Напередодні "синьо-жовті" програли Польщі та вперше за дев'ять років вилетіли з елітного дивізіону Євробаскету U-20.

Україна U-20 втретє в історії вилетіла до дивізіону В. Раніше подібне ставалося у 2005 та 2013 роках.

Нагадаємо, на груповому етапі підопічні Степановського зазнали поразки від Чехії у овертаймі, перемогли Литву та розгромно програли Іспанії. Українці посіли третю сходинку у своєму квартеті. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" поступилися Туреччині, а потім в першому раунді за виживання програли Словенії (81:86).

Читайте також:

Польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів

"Усміхатися будемо пізніше": Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу ЧС в стрибках у довжину

Збірна України з футзалу перемогла Португалію та вийшла до фіналу студентського ЧС-2022