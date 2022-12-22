Посилився вихованцем "Динамо": клуб УПЛ підписав першого зимового новачка

Балан гратиме за "Верес" півтора року.

Захисник Денис Балан став першим зимовим новачком рівненського "Вереса".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

29-річний футболіст підписав контракт з клубом строком на півтора роки. Він став першим зимовим новачком "народних".

Балан є вихованцем "Динамо", але за першу команду не грав. Найуспішнішим періодом у кар'єрі можна вважати виступи за "Інгулець" протягом 2017-2021 років (90 матчів).

Останнім клубом українця був словацький "ВіОн, за який українець виступав із літа та награв 6 матчів.

Також грав у таких клубах: "Реал Фарма" (Одеса), "Черкаський Дніпро" (Черкаси), "Чорноморець" (Одеса), "Кривбас" (Кривий Ріг) та "Таборско" (Чехія). Слід додати, що Балан провів 40 матчів за юнацькі збірні України U-16, U-17, U-18, U-19.

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