Послаблення карантину: як проводитимуть спортивні змагання та чи пускатимуть вболівальників

Послаблення карантину стосується і проведення масових спортивних заходів

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження. Це стосується і проведення спортивних змагань.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відтепер дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Якщо тестів або підтвердження вакцинації немає, спортивні заходи та матчі ігрових видів спорту можуть відбуватися з низкою вимог:

наповненість споруд не більше, як дві третини місць,

дотримання учасниками санітарних та протиепідемічних заходів та щоденний контроль за станом здоров’я учасників.

У закритих приміщеннях або на відкритому повітрі масові заходи дозволяються, якщо розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом, а також за участю не більше однієї особи на 4 кв. м.

"Послаблення діятимуть лише в "жовтій" зоні. У "червоній" та "помаранчевій" можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що закладам харчування дозволили працювати цілодобово, проводити банкети та корпоративи.

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