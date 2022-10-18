"Послала її за російським кораблем": українська тенісистка відповіла колезі з РФ на пропагандистську заяву

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про свою розмову з росіянкою Анастасією Гасановою, яка в дусі кремлівської пропаганди підтримала військове вторгнення РФ на території України.

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися.

Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і запитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що", - цитує Ястремську btu.org.ua.

Зазначимо, що на турнірі в Руані сестри Ястремські мають зіграти проти росіянок Анастасії Гасанової та Анастасії Комардіної, що обурило українок. Даяна заявила, що вимагатиме від організаторів змагань дискваліфікувати Гасанову, яка висловилася за війну, яку РФ розв'язала проти України.

"Я хочу підійти до директора турніру і показати відео з її заявами. На мій погляд, її взагалі мають дискваліфікувати після таких слів. Вона фактично підтримує і виправдовує вторгнення в Україну, розповідаючи про те, що її утискали за російську мову в Одесі. Це повна брехня. Я живу все своє життя в Одесі, у нашому місті більшість розмовляє російською мовою і з цим ні в кого ніколи не було проблем. Це цілковита брехня і нісенітниця, сказана для того, щоб виправдати вторгнення Росії до України", - відреагувала Ястремська.

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