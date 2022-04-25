Послали слідом за кораблем: у Росії відібрали право проведення етапу Гран-прі з фігурного катання

Послали слідом за кораблем: у Росії відібрали право проведення етапу Гран-прі з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив Росію права на проведення етапу Гран-прі з фігурного катання у сезоні-2022/2023.

Відповідне рішення було ухвалено через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України. Крім того, росіянам заборонили проводити будь-які змагання з ковзанярських видів спорту.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Рада ISU підтверджує свою солідарність з усіма постраждалими від конфлікту і ще раз засуджує російське вторгнення до України. Союз засуджує напад Росії на Україну. На території РФ заборонено проводити будь-які змагання під егідою ISU", - йдеться в повідомленні.

Також членів російського та білоруського ковзанярських союзів не допускатимуть на засідання Конгресу ISU у 2022 році.

Крім того, ISU ухвалив рішення виділити 200 тисяч швейцарських франків на підтримку українського ковзанярського спорту. Ці кошти наші спортсмени зможуть використати для підготовки та участі у змаганнях.

Зазначимо, що ці санкції є новими проти країн-агресорок. Ще в перші ж дні повномасштабної війни ISU відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою

Раніше ТСН Проспорт писав, що відома українська шаблістка показала наслідки "руского міра" в рідному Миколаєві.

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